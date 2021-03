AMRABAT, Da uomo in più a panchinaro: la parabola

Su Repubblica (ed. Firenze) si parla di Sofyan Amrabat e della sua esperienza da protagonista in negativo in maglia viola. Il quotidiano sottolinea come l'acquisto tanto voluto dal presidente Commisso non giri alla perfezione nel centrocampo della Fiorentina, cosa che invece accadeva a Verona. Lo stesso Castrovilli ha fatto le spese dei malfunzionamenti della mediana contro lo Spezia per poi entrare e dare un giro di vite alla gara. Proprio nella medesima sfida si è consumato un episodio non edificante, col classe '96 marocchino che non ha gradito il cambio e domenica il tecnico Prandelli gli ha preferito Eysseric. Domani però dovrebbe tornare in campo da titolare assieme a Castro e Pulgar.