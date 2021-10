ALLENAMENTI, Sabato seduta notturna alle 20.45

La Fiorentina si avvicina sempre di più alla trasferta in casa del Venezia. A questo proposito, la seduta dell’antivigilia si svolgerà alle ore 20:45: questo non solo per emulare l’orario in cui andrà in scena la sfida del Penzo ma anche per agevolare i quattro calciatori sudamericani (Pulgar, Torreira, Gonzalez e Quarta) che faranno ritorno a Firenze solo venerdì notte ed avranno a loro disposizione appena due sessioni di allenamento prima della trasferta in Laguna. Lo scrive La Nazione.