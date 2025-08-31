Adams vs Kean, Torino-Fiorentina sarà anche lo scontro tra i due attaccanti

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola analizza la sfida dell'Olimpico-Grande Torino tra i granata e la Fiorentina anche attraverso uno scontro tra gli attaccanti delle due squadre. Da una parte dovrebbe esserci Che Adams, favorito nel ballottaggio con l'ex Giovanni Simeone, e dall'altra Moise Kean. In attesa del pieno recupero di Zapata i piemontesi puntano sullo scozzese che l'anno scorso ha segnato 10 reti in Serie A.

Ai suoi lati dovrebbero agire Ngonge e Vlasic. Tornerà invece al suo posto nell'attacco viola, dopo essere stato assente per squalifica in Conference League, Moise Kean. Fresco del rinnovo contrattuale Kean questo pomeriggio sfiderà il suo passato, prima di approdare nelle giovanili bianconere era passato dal vivaio granata, per trovare la prima rete stagionale (contro il Polissya era stato assegnato autogol a Kudryk).