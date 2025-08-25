A Cagliari un pari indigesto. La Nazione: "Perché nessuno ha saltato sul gol di Luperto?"

La Nazione analizza il pareggio tra Cagliari e Fiorentina di ieri nella prima giornata di campionato. Il guizzo di Mandragora pareva aver confezionato quella che sarebbe stata una lezione di cinismo senza pari. Luperto però, a tre dalla fine del recupero del match, ha deciso che i viola non potevano portarsi a casa i tre punti. Girata di testa in completa solitudine (ma perché nessuno dei mille viola attorno a lui non ha saltato?) e pari che fa esplodere lo stadio. E addio lezione di cinismo.

Pioli ha confermato il blocco dei titolari che hanno acceso l’avventura in Conference e la presenza di Ndour dovrebbe aiutare la fase offensiva di cambiare assetto in corsa, lasciando a Gudla la facoltà di occupare gli spazi lasciati liberi dal Cagliari e a Kean di sacrificarsi meno alla ricerca di palloni. Moise però finisce per apparire subito isolato. Fagioli e Sohm, sulla mediana, sono ben assortiti, ma il duello di reparto col Cagliari ha visto i viola in sofferenza.