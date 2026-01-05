RFV William Viali: "Piccoli è penalizzato dal contesto. Ora momento chiave"

L'ex giocatore della Fiorentina, ora allenatore, William Viali è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Viola amore mio" per parlare del rendimento incolore di Roberto Piccoli: "Beh avrei voluto vedere un Pinamonti in questa prima parte di campionato con la Fiorentina... Nel senso che spesso i giocatori vengono esaltati, o meno, dal contesto. In questo ambiente non è facile per nessuno esaltare le proprie caratteristiche".

La vittoria con la Cremonese come l'ha vista?

"Secondo me per un'ora la Fiorentina ha fatto una buonissima partita. Pressione, attacco, convinzione. Coraggio. Poi dopo il primo quarto d'ora del secondo tempo, forse, ha rivisto un po' di fantasmi del passato. E' stata una vittoria convincente".

Ha l'impressione che finalmente la Fiorentina si sia calata nella mentalità giusta per salvarsi?

"E' chiaro che è una squadra strutturata per fare un campionato diverso dalla passata stagione. Pochi giocatori erano abituati a dover lottare punto su punto. In questi casi ogni volta che fai un punto devi esultare. Credo che la squadra abbia le idee chiare, è un momento chiave. Sembra che cambierà qualcosa anche sotto l'aspetto dirigenziale".

