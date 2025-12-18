RFV Paolo Laurenti: "Il Losanna punta molto sulla Conference. Mi aspettavo di più da Sohm"

vedi letture

Paolo Laurenti, giornalista di Radio Svizzera Italiana, ha parlato a Radio FirenzeViola nel corso di "Chi si compra". Queste le sue parole sul momento del club svizzero: "Il Losanna è una squadra che ha avuto una stagione fatta di alti e bassi. Ha puntato molto sulla Conference mancando dalle competizioni europee da 15 anni circa e lasciando da parte il campionato svizzero che negli ultimi anni è calato di livello. Il club svizzero rispecchia la filosofia del suo allenatore che punta su un calcio offensivo e che è ricca di giovani. Non sta funzionando tutto al meglio ma c'è voglia di andare in avanti in Europa".

Cosa si deve aspettare la Fiorentina come ambiente: "Il Losanna avendo costruito anche il nuovo stadio sta cercando di ricostruire uno zoccolo duro di tifosi. Qui lo sport principale è diventato l'hockey sul ghiaccio. Ora però con i nuovi impianti l'entusiasmo si sta ritrovando con un bel lavoro fatto anche sul vivaio. La partita di oggi contro una big del panorama europeo come la Fiorentina è un appuntamento che non si vuole mancare".

Come viene visto il momento viola dall'esterno: "Qui seguiamo con molta attenzione e sorpresa questa difficilissima stagione della Fiorentina. Stride a livello di nomi della rosa l'ultima posizione in classifica. Con il Verona i viola meritavano di più. Spesso però capitano queste stagioni. Vedere poi Sohm che è un nazionale svizzero navigare in queste acque preoccupa".

Proprio sulla stagione di Sohm: "Mi aspettavo di più da lui. È un giocatore che può giocare in più zone di campo con una polivalenza che poteva rappresentare un pregio. È stato inglobato in una stagione negativa, io mi aspettavo qualcosa di più a livello tecnico anche se l'impatto come una piazza come Firenze non è facile e lui non è abituato ad essere un trascinatore".

Ascolta il podcast per l'intervista completa.