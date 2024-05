VITALE A RFV, Con Bonaventura la squadra è più coperta

FirenzeViola.it

Pino Vitale, dirigente sportivo di lungo corso in Serie A, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione Palla al Centro. Queste le sue parole: "Sono scaramantico, stasera la vedrò a Viareggio a casa mia con la mia compagna. Non ho riti su questa partita, ho molta fiducia. Sarebbe una cosa bellissima per il popolo viola, ha una passione che in tante squadre non vedo".

La Fiorentina è più consapevole rispetto all'anno scorso?

"10mila tifosi all'estero è una cosa straordinaria, ti da una spinta enorme. Queste ora sono le ore più lunghe, loro saranno in camera a riposare".

Sembra giochi Bonaventura alto, Mandragora e Arthur in mediana e Beltran in panchina. La convince questa formazione?

"Io confidavo in Beltran titolare, così sei sicuramente più coperto perché Bonaventura può fare le due fasi. Beltran è l'unico con Nico che è andato in doppia cifra, sarà da giudicare bene il prossimo anno".

