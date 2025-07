RFV Fratini: "La squadra è fatta per nove undicesimi. Serve Bernabè"

vedi letture

L'imprenditore e tifoso viola, Sandro Fratini, ha parlato a Radio FirenzeViola durante "Viola amore mio" per commentare il periodo attuale della Fiorentina: "In questo momento ho una fiducia totale nella società. Sarebbe delittuoso pensare che Kean possa andare via nelle ultime ore di validità della clausola. La squadra è già pronta per 8-9 undicesimi ed è forte. Sono fiduciosissimo su tutto. E una garanzia in più che ho è chiaramente Pioli, un signor allenatore e un uomo che mi convince in pieno. Ho sempre creduto in Pradè, se non viene limitato penso sia un dirigente molto valido, oltre che a un amico.

Adesso serve un centrocampista che detti i tempi, un regista di qualità, ma questo non lo scopro io. Anche di un incontrista muscolare magari. Li vedo come innesti necessari a centrocampo. Chi mi piacerebbe? Su Bernabè io capisco che in questo momento è difficile ma una piccola speranza ce l'ho sempre. Poi a me piaceva moltissimo Adli, un grande giocatore e un uomo con valori".