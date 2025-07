RFV Il CNB di oggi: "Viola, inizio al top: dopo Kean, ora serve tenere Dodo"

Nel "Caffè nero bollente" in diretta tutte le mattine su Radio Firenzeviola, Tommaso Loreto si è così espresso sui temi caldi di casa Fiorentina: "Forse mai come oggi si può dire che chi comincia è già a metà dell'opera. Tanto più vista la situazione di Kean che ieri con le sue parole ha messo un altro tassello alla sua permanenza. Il prossimo obiettivo può essere quello di convincere anche Dodo a restare.

Perché se confermi giocatori come De Gea, Gosens, Gudmundsson ma anche Kean, significa che le ambizioni della Fiorentina quest'anno sono importanti e anche se la parola è abusata, anche il progetto può diventarlo. Kean può essere un alleato per confermare un altro tassello importante come Dodo".