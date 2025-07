Proseguono le dirette di Radio Firenzeviola: ora in onda c'è 'Viola amore mio'

vedi letture

Proseguono le dirette di Radio Firenzeviola nella prima giornata di allenamenti della Fiorentina. Dalle 12 alle 14 sarà la volta di “Viola amore mio” di Lorenzo Marucci e Tommaso Borghini. Dalle 14 alle 16 in onda, anche sulle frequenze di LadyRadio, “Palla al centro”, con Tommaso Loreto e Paolo Caselli, mentre dalle 16 alle 17 in studio ci saranno Niccolò Santi e Alessandro Di Nardo per "I Tempi Supplementari". Alle 17 poi spazio a Giacomo Galassi e Chiara Andrea Bevilacqua per “Garrisca al Vento”, in diretta fino alle 19, quando inizierà una nuova puntata dello speciale ritiro e calciomercato in diretta fino alle 20.

Per ascoltarci CLICCA QUI!