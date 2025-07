RFV Malotti: "A questa Fiorentina manca solo un centrocampista alla McTominay"

L'allenatore Roberto Malotti è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Chi si compra" per parlare dell'attualità viola, partendo da una valutazione sulla Fiorentina che sta nascendo: "Credo che la società si sia mossa nella maniera giusta, ora fa puntellato l'organico e soprattutto non bisogna perdere nessuno dei giocatori importanti. Ma con un centrocampista con determinate caratteristiche, con la conferma di Dodo e Kean la Fiorentina ha una squadra competitiva".

Che caratteristiche dovrebbe avere il centrocampista sul mercato?

"Un centrocampista che abbini qualità e forza. Non solo muscoli, ma un centrocampista moderno: con un acquisto di risonanza allora la Fiorentina comincerebbe a essere una signora squadra. Secondo me quello che manca è un giocatore come Mc Tominay che ha preso l'anno scorso il Napoli. Poi dipende sempre da cosa si vuol fare ma ci vuole un giocatore veramente importante in mezzo al campo. Dietro e davanti la squadra mi sembra ben attrezzata, manca solo qualcosa in mezzo al campo".

Kean, Dzeko e Gudmundsson potrebbero giocare insieme?

"I giocatori forti possono sempre giocare insieme ma credo che uno dei punti per cui Kean ha dato il meglio di sè è perché può fare reparto da solo e spaziare dove vuole. Poi che c'entra, l'esperienza di Dzeko lo aiuterebbe. Di sicuro non vedo Kean in altri ruoli che non siano la prima punta. Toglierlo dal ruolo in cui ha dimostrato affidabilità non avrebbe senso".

