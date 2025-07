RFV Orrico non ha dubbi: "Le altre sono in ritardo sul mercato rispetto alla Fiorentina"

Intervenuto a Radio FirenzeViola, il tecnico Corrado Orrico ha commentato così il momento della Fiorentina, partendo dalla situazione Moise Kean: "Sicuramente è un bellissimo colpo quello di Kean. L'amore che ha dimostrato ora lo poteva dimostrare prima, certo, ma è importante che sia rimasto. Le voci però non nascono mai per caso. Sono curioso di vederlo con Pioli, ci saranno tante novità e vedremo le soluzioni che troverà. Già vederlo insieme a Dzeko sarà interessante".

Così invece sul ritorno di Stefano Pioli a Firenze: "Lui ha tante soluzioni in mente e fa giocare bene la squadra. Il Milan ha fatto una sciocchezza nel lasciarlo andare, poi infatti si è vista l'annata che hanno fatto. Sono davvero curioso di vederla questa Fiorentina: perché l'allenatore è bravo e i pezzi pregiati sono rimasti. Secondo me si è alzato un po' il livello. La squadra è forte e c'è la struttura per renderla ancora più forte, mi aspetto un campionato migliore dell'anno scorso. Anche perché le altre, Napoli a parte, sono in ritardo. Lo sono Milan, Inter e Juventus, la Lazio non può fare nulla e l'Atalanta ha perso il suo profeta, ovvero Gasperini. ".

E su Nicolò Fagioli ha detto: "Mi piace molto ma spero si sporchi di più in campo, deve crescere sotto quell'aspetto".