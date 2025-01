VIDEO FV, Le alternative a L.Henrique. Scambio col Toro?

Fonte: A cura di Pietro Lazzerini

FirenzeViola.it

Il ko di Monza anima il dibattito anche legato al calciomercato con la Fiorentina attiva su più fronti. Per fare il punto sulle trattative in entrata e in uscita del club viola, ecco il nuovo appuntamento quotidiano con la versione flash di "Chi si compra?" realizzato dalla redazione di Radio FirenzeViola con tutti i rumors di giornata. Attenzione rivolta all'attacco con i problemi legati ai costi dell'operazione Luiz Henrique e i nuovi obiettivi offensivi che rispondono ai nomi di Dennis Man del Parma e di Matias Soulé della Roma.

Possibile operazione col Torino: scambio di prestiti tra Kouame e Sanabria. Sono tanti anche i nomi in uscita oltre all'ivoriano, con Ikoné e Biraghi in cerca di una sistemazione. Di seguito il video con tutte le notizie aggiornate: