RFV Matteo Roggi: "Mercato della Fiorentina è partito bene, in attivo, con rinnovi e acquisti ok"

L'agente Matteo Roggi è intervenuto a Radio FirenzeViola a "Firenze in campo" per parlare di come è arrivato il mercato della Fiorentina. Ecco il suo giudizio: "Basta vedere i dati a bilancio, è iniziato benissimo. Hanno 7 milioni in attivo ed hanno comprato un giocatore di grandissimo livello come Fazzini che è un talento puro, poi sarà bravissimo Pioli a capire come utilizzarlo, perché può essere mezzala o trequartista, per tirargli fuori le sue qualità; poi ci sono i riscatti di Gosens, Fagioli e Gudmundsson che sono giocatori importanti. Sono contento nonostante l'età dell'acquisto di Dzeko che è un giocatore importante che porta esperienza. Ricordate lo scorso anno qualcuno aveva storto la bocca per l'arrivo di De Gea e invece è stato uno dei giocatori più rappresentativo e dal rendimento più alto perciò penso si possa seguire tranquillamente quella falsariga".

Viti il meno atteso? "Credo che se vuoi una rosa competitiva devi avere due/tre giocatori per ruolo perché giochi su tre fronti perciò serve una rosa ampia e con giocatori di un certo livello. Viti è da scoprire, mi piace e nella Fiorentina può crescere".

Un giudizio su Kean? "La mia idea è che 52 milioni sono relativamente pochi nel calcio di oggi. Ho visto che l'Atalanta ha vednuto Retegui per ricomprare a poco ma non è il caso. Inoltre se Kean avesse voluto già sarebbe andato, con il Manchester che ha più fascino e avrebbe già dovuto affondare il colpo, perché arrivare al 15? Per me troveranno un accordo, aumenteranno la clausola e valuteranno entro la fine del mercato ma credo che lui voglia rimanere, anche se forse sto parlando più da tifoso. Ma ad esempio due milioni in più non possono darti quello che può dare Firenze, lui sa che per essere performante lui deve stare bene in un posto e la storia di giocatori bravi che per problemi di ambiente non sono riusciti ad esprimersi è lunga".

Su Beltran cosa pensa? "Quando arriva un nuovo allenatore si tira una linea e credo che i prossimi 10 giorni saranno preponderanti"