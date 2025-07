Via al ritiro della Fiorentina: Radio FirenzeViola allunga il suo palinsesto!

Sta per partire il ritiro estivo della Fiorentina al Viola Park e Radio FirenzeViola è pronta a raccontarvelo attimo dopo attimo. Le sedute pomeridiane a porte aperte della squadra di mister Stefano Pioli saranno seguite in diretta, con i nostri inviati sul campo: Andrea Giannattasio e Lorenzo Marucci. A partire dalla prossima settimana dunque (e fino al termine della fase di lavoro a Bagno a Ripoli) il nostro palinsesto quotidiano si allungherà: tutti i giorni saremo live fino alle 20, con la trasmissione "Garrisca al vento", che darà ancora più spazio al calciomercato, alle voci, alle trattative, e naturalmente … a tutto ciò che accade dentro e fuori dal Viola Park. Con Giacomo Galassi e Niccolò Santi in studio, un'ora in cui seguiremo gli allenamenti della Fiorentina e daremo tutti gli aggiornamenti di calciomercato.

E già lunedì, non perderti lo speciale in diretta del Viola Carpet: con Ludovico Mauro saremo in diretta fino a oltre le 22, per raccontarti la serata più viola dell'estate! Radio FirenzeViola: la voce del ritiro, la voce della Fiorentina.