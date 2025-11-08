100 anni di passione Viola: ogni sabato su RFV la trasmissione a cura del Museo Fiorentina
Da oggi Radio FirenzeViola si arricchisce di un nuovo contenuto di altissimo livello per accompagnare i tifosi verso il centenario della nostra amata Fiorentina.
Tutti i sabati, dalle 19 alle 20, arriva “100 anni di passione Viola”, la trasmissione interamente curata dal Museo Fiorentina e da Massimo Cervelli che di settimana in settimana ci porterà dentro la lunga storia viola con aneddoti, immagini e racconti che dal passato arriveranno fino alla più stretta attualità.
“100 anni di passione Viola”, ogni sabato, dalle 19 alle 20, sempre e solo su Radio FirenzeViola!
