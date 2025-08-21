Verso Polissya-Fiorentina con Radio FirenzeViola: ora "Garrisca al Vento"
Proseguono anche oggi, giovedì 21 agosto, le trasmissioni di Radio FirenzeViola, la web-radio (fruibile anche in formato visual sul canale 92 digitale terrestre) gestita interamente dalla redazione di Firenzeviola.it che non vi lascerà soli soprattutto oggi, in occasione del debutto stagionale in gare ufficiali della Fiorentina di Stefano Pioli, che stasera (ore 20) scenderà in campo a Presov per la gara d'andata del playoff di Conference contro il Polissya.
Dalle 17:00 alle 19:00 Giacomo Galassi e Stefano Prizio vi terranno compagnia con il loro “Garrisca al Vento”. Poi spazio al programma partita con Lorenzo Di Benedetto in studio e Tommaso Loreto, inviato a Presov, che ci racconterà la partita di Conference, con tanto di ampio pre e post-gara.
Per ascoltarci CLICCA QUI!
