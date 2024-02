VACIAGO A RFV, Superlega o Uefa: a fine stagione sapremo

FirenzeViola.it

Guido Vaciago a Radio Firenze Viola

Il direttore di Tuttosport Guido Vaciago è intervenuto su Radio Firenzeviola a "Scanner", approfondimento settimanale a cura di Giulio Dini. Queste le sue parole: "Non ci sarà spazio per due grandi competizioni come la Uefa o la Superlega. Quest'ultima sta facendo un'operazione di "vendita porta a porta" cercando di capire quali club possano essere interessati. A giugno capiremo qualcosa in più, per esempio quali club parteciperanno. Il progetto loro è ambizioso. Se non riusciranno a coinvolgere i big club italiani, tedeschi o francesi il loro progetto non potrà partire. L'Inghilterra sarebbe inclusa in una seconda fase della Superlega, non possono essere inclusi fin da subito. Se loro riescono a prendere le prime 60 squadre del Ranking Uefa, quest'ultima può chiudere. Se non si ritrovano con squadre poco appetibili è ovvio che si troveranno in una terra di mezzo. La divisione non conviene a nessuno. Conviene che le big stiano tutte da una parte o dall'altra. La Nuova Champions poi non è che sia tanto differente dalla Superlega. Non è più una questione di incassi allo stadio, o che stanno togliendo il calcio ai tifosi. Nel momento in cui sono nate le pay tv è cambiato tutto, ora contano tantissimo i diritti televisivi. Se davvero la Superlga ha plafond di 6 miliardi è ovvio che è più ampio di quello che può garantire l'Uefa. Loro distribuirebbero molto di più ai club e tratterebbero meno rispetto all'Uefa".

Sulla piattaforma UNIFY dove saranno trasmesse le partite della Superlega: "Hai un pubblico potenziale di 2,5 miliardi. Anche la metà che scarica l'app per vedere le partite gratis hai poco più di 1 miliardo di persone che guarderanno le pubblicità su quella piattaforma. La loro logica poi sarà quella di Spotify per esempio, se vuoi saltare la pubblicità allora paghi una sorta di abbonamento. Perché non lo ha fatto nessuno prima? Ci stava pensando la Premier, ma la Lega Calcio in Italia non lo può fare perché ha un bacino d'utenza tanto inferiore rispetto a Premier o Superlega".

Per l'intervista completa ascolta il podcast!