Il CNB di Calamai: "Gosens, recupero vitale: ma userei Fortini al posto di Dodo"

Così Luca Calamai nel suo consueto "Caffè nero bollente", all'interno di "Buongiorno Firenze" in onda su Radio FirenzeViola: "Leggevo che la Fiorentina con la Juventus potrebbe recuperare Robin Gosens. Per me sarebbe importante perché la Fiorentina vive un momento delicato. E un giocatore di esperienza come lui potrebbe risultare fondamentale.

Con la Juventus sarà una gara delicata. Il recupero di Gosens però non può tarpare le ali a Fortini, per cui se Gosens si riprendesse la sua fascia a sinistra, perché non immaginare Fortini dall'altra parte al posto di Dodo che al momento è in difficoltà".