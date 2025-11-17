Il CNB di Calamai: "Gosens, recupero vitale: ma userei Fortini al posto di Dodo"
FirenzeViola.it
Così Luca Calamai nel suo consueto "Caffè nero bollente", all'interno di "Buongiorno Firenze" in onda su Radio FirenzeViola: "Leggevo che la Fiorentina con la Juventus potrebbe recuperare Robin Gosens. Per me sarebbe importante perché la Fiorentina vive un momento delicato. E un giocatore di esperienza come lui potrebbe risultare fondamentale.
Con la Juventus sarà una gara delicata. Il recupero di Gosens però non può tarpare le ali a Fortini, per cui se Gosens si riprendesse la sua fascia a sinistra, perché non immaginare Fortini dall'altra parte al posto di Dodo che al momento è in difficoltà".
Pubblicità
Radio FirenzeViola
C’è “lei”... deve vincerla Firenze. La squadra ora va sostenuta perché da sola non ce la fa. Salvezza, tutto il resto non conta.di Mario Tenerani
Le più lette
1 C’è “lei”... deve vincerla Firenze. La squadra ora va sostenuta perché da sola non ce la fa. Salvezza, tutto il resto non conta.
Copertina
FirenzeViolaFine anno a ritmi serrati: il tour de force della Fiorentina tra campionato e Conference in un mese e mezzo
Alberto PolverosiVanoli e la linea dura. Non ci saranno sconti per nessuno. Deve riempire di fiducia il “buco nero” del Viola Park
Luca CalamaiL'ultimatum a Fagioli e Gud è il grande "gol" di Vanoli. A centrocampo serve uno alla Guendouzi. Ferrari difenda la Fiorentina da attacchi esterni tipo quelli di Rocchi e Gattuso
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com