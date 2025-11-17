RFV Di Gennaro: "Vanoli deve ripartire da capo ma non ha tempo da perdere”

Antonio Di Gennaro, ex viola oggi opinionista per Radio FirenzeViola, nel corso di "Chi si compra?" in onda sulle nostre frequenze, si è espresso così sulla Fiorentina, partendo dalla difesa: "A Genoa la Fiorentina ha perso un'occasione importante per colpa di errori difensivi. Gasperini da dove è ripartito? Dalla difesa. E quindi una squadra che si deve salvare deve ripartire dalla difesa. Negli ultimi sedici metri bisognare marcare bene. Molti difensori non sanno marcare. Ma ormai è un modo di interpretare il calcio. Però in una squadra in difficoltà, la difesa diventa fondamentale. O a 4 o a 3 cambia poco, perché è un problema generale. Le prossime due gare ti possono far capire dove può migliorare. Però Vanoli deve ripartire da questo, sostanzialmente deve ripartire da capo ma non ha tempo da perdere".

