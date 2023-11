TOSTO A RFV, Viola, il sogno Champions passa dai singoli

FirenzeViola.it

Vittorio Tosto a Radio FirenzeViola

L'ex difensore e oggi agente Vittorio Tosto è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante “Chi si compra?”, iniziando dalla possibilità da parte della Fiorentina di passare dal 4-2-3-1 al 4-3-2-1: “La Fiorentina al momento è a venti punti ed è quinta in campionato. Mettiamoci nella testa di un allenatore che vuole migliorare la passata stagione: ad oggi non è una squadra al 100% del proprio potenziale proprio perché mancano certe individualità. Di Beltran si parla bene, è un giocatore forte che al momento, però, manda del contributo necessario. Se crescono queste individualità la Fiorentina può puntare alla Champions League”.

Pensa che la Fiorentina possa stare davanti a squadre come Lazio e Roma?

“Sì perché la Fiorentina ha il proprio fattore nell’allenatore, che al momento ha qualcosa in più rispetto a tanti in serie A. Italiano ha una fame e una voglia di arrivare in alto che sprona anche i propri giocatori. Lukaku e Dybala non li vedo con la stessa fame di Nico Gonzalez. Ad oggi Vincenzo Italiano è uno dei migliori allenatori a inculcare nella testa dei propri calciatori quelli che sono gli obiettivi da raggiungere: ecco perché secondo me la Fiorentina oggi è migliore delle romane e probabilmente è anche destinata a rimanerci”.

Quali sono le priorità per gennaio?

“La Fiorentina grazie a Rocco Commisso sta crescendo sotto tutti i punti di vista. L’unico salto che ad oggi ancora manca è quello di saper tenere i giocatori migliori che sono diventati il punto di riferimento come Nico Gonzalez. Oggi per fare un ulteriore step serve non farsi portare via i vari Chiesa e Vlahovic. Sono sicuro che questo miglioramento avverrà perché la Fiorentina è uno dei club che ha mostrato maggiore evoluzione nel proprio percorso”.

