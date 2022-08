TENDI A RFV, Bajrami è ciò che serve. Zurkowski...

L'ex difensore viola, Alessio Tendi, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Radio Firenzeviola, dando il suo parere su come vede la Fiorentina in vista della stagione che sta per iniziare: "Ho pensieri positivi. Io la Fiorentina la tifo e parlo da tifoso: credo si farà un grande campionato. Sono ottimista, vedo la squadra bella pimpante La difesa? Con Milenkovic e Igor va bene, poi anche i terzini mi danno sicurezza. Trattenere Milenkovic è stato un gran colpo, è un difensore che dà garanzie. Se Igor mi ha sorpreso? Personalmente si".

L'ex viola ha poi parlato di Martinez Quarta: "Quarta è un bel giocatore, lo vedo bene. Per me è più centrale che terzino, tecnicamente è ben dotato e ha buon colpo di testa, anche se è un po' irruento. Come eliminerei questo difetto? Facendolo giocare spesso titolare. Se giochi acquisisci più sicurezza".

Le piacciono i terzini?

"Con Biraghi non si inventa niente. Dodo è dotato tecnicamente, ha gran corsa e può fare bene. Anche in fase difensiva è migliorato tanto, ma in generale con Italiano si troverà bene. Ha poi facilità di assist, crossa molto bene: è un giocatore adatto al mister, un vero valore aggiunto".

Le preoccupa la fase offensiva?

"No, con Ikonè Jovic e Gonzalez, la Fiorentina può far male. Jovic a Firenze si troverà, italiano gli darà i giusti stimoli. Credo manchi però un centrocampista, che può essere Bajrami. Mi piace e ha fatto bene lo scorso anno ad Empoli. Italiano gli troverebbe sicuramente un posto nello scacchiere. Bajrami poi ritengo sia anche meglio di Barak".

Amrabat in regia lo vede bene?

" Lo vedo bene. Amrabat in regia ha dimostrato di essere un grande valore aggiunto. Poi c'è anche Mandragora, il centrocampo è interessante con questi due giocatori".

Sul possibile piazzamento in classifica: "Vediamo cosa faranno le altre, ma la Fiorentina può migliorare la posizione in classifica. Conference in mezzo alla settimana? I giocatori ormai sono abituati a giocare tante partite".

Su Zurkowski: "Non ci punterei, non mi convince".