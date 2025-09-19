RFV Tempestini su Comuzzo: "Se è solo un problema tecnico, gli si dia spazio"

Riccardo Tempestini, simbolo della Rari Nantes e attuale coordinatore delle Nazionali giovanili maschili italiane di pallanuoto, ha parlato della Fiorentina in qualità di tifoso viola. Queste le sue dichiarazioni a Radio FirenzeViola durante "Viola amore mio": "Il Como ha allestito una squadra ancora più competitiva dell'anno scorso, mentre la Fiorentina ha dimostrato qualche difficoltà. Tutti parlano di questo grande attacco, forse poco supportato dalle altre parti del campo. Credo e mi auguro che questa sia una squadra che, lavorando, troverà le certezze che ancora magari non abbiamo visto".

Da allenatore come gestirebbe la situazione di Comuzzo?

"Al netto che bisognerebbe essere dentro lo spogliatoio per capire, avrei provato sicuramente a parlarci. Forse si potrebbe ipotizzare di farlo riposare, ma se è solo un problema tecnico vale la pena insistere e dargli altre opportunità".

Da quale giocatore ti aspetti di più?

"Spero nel rientro e nell'apporto di Gudmundsson, che credo sia un giocatore che a questa squadra può dare davvero tanto".

