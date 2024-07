TEDESCHI A RFV, Amrabat-United è la via più facile

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'agente ed intermediario di mercato Giulio Tedeschi è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Palla al Centro". Queste le sue parole su Amrabat: "In questo momento secondo me c'è la possibilità di concreta di riportare Amrabat al Manchester United. Secondo me c'era qualche dubbio anche perché non si sapeva se sarebbe rimasto Ten-Hag. Ora che è certa la sua permanenza, ci sono gli estremi per pensare di riprendere Amrabat anche in prestito con obbligo, oppure a cifre più basse. La soluzione United è la più facile. Il rinnovo di Amrabat con la Fiorentina fino al 2026 credo sia stato fatto volutamente per far acquisire forza alla società viola. E' una tattica che i club fanno per acquisire forza contrattuale. Se non saranno 20 milioni, non saranno neanche 10. Sarà una cifra di mezzo, cercando di massimizzare dalla sua vendita".

Su Ogbonna: "Ha 36 anni, è chiaro che l'età nel calcio è un fattore. Bisognerà capire la tenuta atletica del calciatore. Per la Fiorentina può essere un usato sicuro, ma bisogna andare a vedere i chilometri".

Per l'intervista completa ascolta il podcast!