RFV Taibi verso sabato: "Il Como fa paura. De Gea? Spesso ha salvato la Fiorentina"

Massimo Taibi, ex portiere di Milan e Como, tra le altre, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso de' "I tempi supplementari" parlando del Como: "È una squadra che fa paura che gioca con tutti a viso aperto, ha un idea di calcio molto importante".

Secondo lei questo modello è replicabile?

"Como quando giocavo io era una piazza molto ambiziosa. Adesso si è avvicinata alle top del campionato. Tornare in A e farlo in questo modo per la tifoseria è molto importante".

Cosa pensa della stagione di De Gea?

"Sicuramente non ha fatto benissimo come gli altri anni, ma chiaramente quando non va bene la squadra coinvolge tutti. È stato criticato per qualche partita, ma ha fatto anche delle prestazioni che hanno salvato la Fiorentina".

Chi è portiere che l'hanno stupita di più?

"A me piace molto Suzuki, che ha da poco scoperto anche Corvi. Ha una coppia di portieri molto forte".

Ascolta l'intervista completa su Radio FirenzeViola