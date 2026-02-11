RFV Berni: "Flagellazione a Vanoli esagerata. Col Torino non è stata solo colpa sua"

Fabrizio Berni, ex difensore della Fiorentina, ha parlato a "Viola amore mio" in onda su Radio FirenzeViola per commentare l'esonero di De Zerbi dal Marsiglia e la possibilità di vederlo sulla panchina viola per la prossima stagione: "Fa parte del calcisticamente corretto di oggi. In questo momento vanno di moda questo tipo di allenatori e quelli che fanno un tipo di calcio diverso, a partire da Allegri, sanno di antico. Eppure non perde da 21 domeniche. Una sana concretezza del gioco è sempre auspicabile. Io sono sempre un po' diffidente verso queste nuove mode anche perché non è che De Zerbi abbia fatto cose straordinarie".

Vanoli a che schiera di allenatori appartiene?

"Non fa parte della schiera di De Zerbi anche perché ha allenato squadre che non potevano permettersi di essere offensive ma solo squadre di media-bassa classifica. E anche la Fiorentina, purtroppo, ad oggi, ne fa parte. Comunque prima pensiamo a salvarci perché è un'impresa titanica. Non è una cosa che va data per scontata. Sarà una conquista e speriamo venga strappata con i denti domenica su domenica fino all'ultima giornata. Se tutti entrano in questa visione è possibile farlo, altrimenti sarà complicato".

Col Como servirà una difesa perfetta. Come si può agire per un miglioramento visti i tanti gol subiti?

"In questa settimana ho visto una flagellazione verso Vanoli come se fosse l'unico responsabile del pareggio arrivato contro il Torino. Ovviamente ha delle responsabilità perché l'unico da sostituire gli ultimi 15', secondo me, era Dodo, perché lasciava troppi spazi in difesa. Inserire al suo posto Ranieri sarebbe stato meglio. Però quella flagellazione mediatica penso sia andata oltre le righe. Vanoli sconta gli errori dei singoli difensori. In questo momento trovo che i difensori viola siano sotto pura, che abbiamo delle fragilità psicologiche e per questo sono soggetti ad errori macroscopici. E' troppo facile arrivare a far gol alla Fiorentina e Vanoli non è l'unico responsabile. I giocatori devono fare un'assunzione di responsabilità perché hanno delle amnesie, delle fragilità che portano a queste situazioni difensive".