RFV Cecconi: "Alla Fiorentina mancano le motivazioni. Como? Squadra molto forte"

vedi letture

Luca Cecconi, ex calciatore di Fiorentina e Como è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Viola amore mio" parlando della situazione della Fiorentina e della prossima partita contro la squadra di Fabregas: "È complicato perché il Como è una squadra molto forte, che nell'ultimo periodo si sta distaccando dal Bologna, con la quale era stata paragonata. Il Como ha una differenza dal Bologna: la squadra di Fabregas riesce a vincere e a fare risultato anche se non va a mille all'ora, cosa che il Bologna non riesce a fare. Questo riesce al Como perché gioca molto bene e con questo sopperisce all'intensità".

L'atteggiamento difensivo del Napoli nel corso della partita con il Como era voluto?

"Secondo me quella del Napoli ieri non è stata una scelta voluta, ma credo che in certi momenti della partita l'avversario può dimostrarsi superiore e ti devi difendere".

Quale è la sua valutazione su Vanoli?

"Su un allenatore non si fa una valutazione. Si parla sul lavoro che fa in un periodo di una certa durata. Sono i dirigenti a dover dare un giudizio sulla base dei risultati e della quotidianità. La Fiorentina ha bisogno di motivazione, che vanno di par passo alle prestazioni, se c'è la prestazione di squadra o individuale, c'è anche la motivazione. Perché queste siano state altalenanti non lo so, non ho gli elementi per poterlo dire".

Pensa che i risultati con Como e Pisa siano determinanti per la Fiorentina?

"Credo che a oggi ci sia pericolo per Vanoli. Nel cacio ci si trova ad affrontare delle partite decisive per la classifica. Se la Fiorentina andasse male in queste partite sei in piena fase criticata, più di quella odierna. Questa situazione si evolvono velocemente. Ancora la Fiorentina non ha trovato continuità di risultati".

Ascolta l'intervista completa su Radio FirenzeViola