Calamai: "Perché non rilanciare Ranieri al centro della difesa? Serve la sua grinta"
Oggi alle 09:31
di Redazione FV

Nel consueto appuntamento del mattino su Radio FirenzeViola col suo Caffè Nero Bollente, Luca Calamai ha parlato così del momento in casa Fiorentina e nello specifico di Luca Ranieri, ormai ex capitano dei viola, finito in basso nelle gerarchie dei difensori: "Resta centrale il problema della difesa e in particolare dei difensori centrali. In questo momento né Pongracic né Comuzzo danno le garanzie di cui la Fiorentina ha bisogno e Rugani difficilmente sarà disponibile a Como. Allora torna alla ribalta il nome dell'ex capitano, Luca Ranieri.

Non so come sta, se ha la testa ancora giusta o se queste ultime situazioni lo hanno messo in una condizione di difficoltà psicologica, ma son sicuro che il miglior Ranieri in questo momento può giocarsela con Pongracic e Comuzzo. L'unico che sa come sta Ranieri è Paolo Vanoli, ma se l'ex capitano ha ancora la grinta giusta io un pensierino per Como ce lo farei".

