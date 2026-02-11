Calamai: "Perché non rilanciare Ranieri al centro della difesa? Serve la sua grinta"

Nel consueto appuntamento del mattino su Radio FirenzeViola col suo Caffè Nero Bollente, Luca Calamai ha parlato così del momento in casa Fiorentina e nello specifico di Luca Ranieri, ormai ex capitano dei viola, finito in basso nelle gerarchie dei difensori: "Resta centrale il problema della difesa e in particolare dei difensori centrali. In questo momento né Pongracic né Comuzzo danno le garanzie di cui la Fiorentina ha bisogno e Rugani difficilmente sarà disponibile a Como. Allora torna alla ribalta il nome dell'ex capitano, Luca Ranieri.

Non so come sta, se ha la testa ancora giusta o se queste ultime situazioni lo hanno messo in una condizione di difficoltà psicologica, ma son sicuro che il miglior Ranieri in questo momento può giocarsela con Pongracic e Comuzzo. L'unico che sa come sta Ranieri è Paolo Vanoli, ma se l'ex capitano ha ancora la grinta giusta io un pensierino per Como ce lo farei".