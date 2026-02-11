RFV De Zerbi-Fiorentina? Pizzigoni rivela: "Paratici lo voleva al Tottenham: perché no?"

Carlo Pizzigoni, collega de La Fiera del Calcio e di Viva El Futbol, è stato ospite di Radio FirenzeViola nel corso de "I tempi supplementari". Grande amico di Daniele Adani (con cui lavora) e Roberto De Zerbi, parte da una provocazione: c'è possibilità, dato l'addio di oggi al Marsiglia, che proprio De Zerbi possa un giorno venire alla Fiorentina? "Lo vedrei bene - risponde Pizzigoni -. Uno dei suoi maggiori estimatori è Fabio Paratici, ha provato più volte a portarlo al Tottenham e un nuovo tentativo potrebbe farlo. A lui piacciono le piazze calde, Marsiglia l'aveva scelta per questo, Firenze non è da meno".

Potrebbe avere senso anche in questo momento, in caso di addio di Vanoli?

"Tutto dipende dal tipo di progetto che gli si pone davanti. Prospettive, idee future, investimenti, rosa... sono tante le variabili da seguire, ma di certo con Paratici ci sono grosse possibilità di arrivo di un allenatore forte. Se lo chiamasse e gli presentasse un programma ambizioso, perché no?".

Passando alla Fiorentina: si salverà?

"La rosa è evidentemente superiore alle altre contendenti. Il problema mentale lo credevo superato ultimamente, ma col Torino sono rimasto scioccato. Ha concesso il pareggio e fa male, ma ancor più male fa la sensazione del ritorno di quel tipo di paura. Sembrava alle spalle, ma la Fiorentina deve tornare sul pezzo".