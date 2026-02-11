RFV Gibellini: "La Fiorentina deve pensarsi come l'ultima squadra di questo mondo"

Mauro Gibellini, ex dirigente tra le altre anche dell'Hellas Verona, ha detto la sua su Radio FirenzeViola sul momento della Fiorentina: "Se discutiamo sempre l'allenatore dai delle giustificazioni ai calciatori. Mi sembra che questo sia il momento di fare fronte comune attorno a Paolo Vanoli, credo che anche Paratici sia di questo avviso. Parlare di ultima spiaggia sempre è sbagliato, poi subentra l'ansia per tutto l'ambiente. Il campionato è una corsa a tappe, va fatta una tabella per arrivare alla salvezza, che oggi è a 3 punti. Non c'è nulla di drammatico perché l'organico della Fiorentina permette di pensare che prima o poi infili un filotto di risultati utili consecutivi. L'organico che ha la Fiorentina è sufficiente per arrivare alla salvezza, sempre considerando che il blasone adesso non conta. La Fiorentina deve lavorare come se fosse l'ultima squadra di questo mondo. Bisogna fare punti ogni weekend, piano piano poi le acque si schiariscono. Io mi ricordo del Verona che aveva pochissimi punti dopo diciannove partite, poi si salvò. L'importante è mantenere la calma.

Sulla partita di sabato dico che francamente il Como è una squadra fortissima, in questo momento di un altro livello. Ha una difesa incredibile e tanti talenti. Poi ci sono ventidue gambe in campo anche per loro, non ci sono troppe partite facili. Ho visto l'Inter col Sassuolo domenica, se nei primi dieci minuti i nerazzurri prendono due gol non è niente di scandaloso, poi hanno vinto 5-0 ma il risultato è bugiardo. La Fiorentina non deve partire battuta in partenza. La Fiorentina deve avere un atteggiamento tra il prudente e l'imprudente, anche perché devi cercare di far male in qualche modo, non concedendo però spazi". E sulle avversarie per la salvezza: "Venerdì ero allo stadio per Verona-Pisa, è stato uno spettacolo...lasciamo fare. Sembrava una partita di bassa Serie B, ho avuto l'impressione di due squadre che non abbiano il livello per la A".