RFV Falsini appoggia il Parma: "Lavora come Flick: ha la mentalità da Arsenal"

vedi letture

Nella puntata odierna di "Scanner", trasmissione di Radio FirenzeViola a cura dell'avvocato Giulio Dini, spazio alla tattica e ai movimenti dei giocatori in campo. A intervenire, tra gli ospiti, c'è stato anche Gianluca Falsini, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano (Verona, Parma Atalanta tra le altre) di ruolo difensore. La sua riflessione parte dalla difesa alta tenuta da Flick col Barcellona: "Flick sta giocando in fase di non possesso in modo diverso da tutti gli altri, da più di un anno. Ha perso l'accesso alla finale di Champions per la mentalità di chi vuole dominare il gioco attaccando in tutti i modi, ricorderete l'azione del gol di Acerbi. Per me si tratta semplicemente di mentalità: non palleggiano sempre da dietro, se lo possono permettere perché hanno una serie di giocatori troppo importanti, a partire dal più talentuoso al mondo, Yamal. Flick giustamente sfrutta le loro caratteristiche, ma a volte la fase di non possesso lascia desiderare. Anche perché dietro non hanno Maldini, Nesta, Thuram e Cannavaro. Sono una squadra rock and roll".

Prosegue la riflessione: "L'altra cosa che mi piace molto di Flick è provare Dani Olmo da mezzala sinistra. Mi fa piacere, perché mette sempre in campo gli undici migliori. Poi sta a loro interpretare la partita, ma almeno li sfrutta tutti. Quando hai Yamal, Olmo, Pedri, Raphinha, Lewandowski, non puoi non utilizzarli. Questo Barcellona è inferiore solo a quello di Messi, Iniesta, Xavi, Neymar... l'unica cosa che mi lascia perplesso è la fase di non possesso, il modo di difendere. Però sono davvero da rock and roll".

Si riferisce al fuorigioco che fanno? In Italia lo fa in modo simile il Parma.

"Il merito è di Cuesta. Non ha le qualità che aveva all'Arsenal, ma ha la mentalità di Arteta. Ha un bomber davanti che tiene palla bene, Pellegrini, e altri che gliela portano. Però in fase di non possesso m aspettavo qualcosa di diverso, una squadra moderna che vuole riprendere la palla nella metà campo opposta. Invece difende col blocco basso".