Radio FirenzeViola, live anche di domenica: segui le nostre dirette di domani!
Radio FirenzeViola non si ferma neanche di domenica e pure domani, 7 dicembre 2025, sarà in diretta assieme ai suoi fedeli ascoltatori. Le nostre dirette partiranno dalle 14, con Chiara Bevilacqua e Anna Dini che condurranno per due prima che subentrino Ludovico Mauro e Lorenzo Della Giovampaola, col "Viola Weekend" in programma dalle 16 alle 18. A seguire, chiude il palinsesto "Domenica Viola", con Andrea Bruno Savelli e i suoi ospiti. Per interagire con noi è possibile mandare messaggi o note audio su WhatsApp al 3487513933, mentre per intervenire in diretta il numero da chiamare è lo 0557711171. Vi ricordiamo che potrete anche seguirci in tv, sul canale 92 del digitale terrestre!
Alberto PolverosiSassuolo decisivo. Dalle parole di Dzeko e dalle "lacrime di rabbia", la Fiorentina deve passare ai fatti, ovvero ai risultati. Per girare in quota salvezza servono tre vittorie e tre pareggi. Vanoli ha ragione su Gudmundsson: non deve abbassarsi
Luca CalamaiUndici punti prima della fine del girone d'andata. Cosa chiedo a Vanoli. Idee di mercato: Brescianini, Boga e Sergio Ramos
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
