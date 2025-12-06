Radio FirenzeViola, live anche di domenica: segui le nostre dirette di domani!

Radio FirenzeViola non si ferma neanche di domenica e pure domani, 7 dicembre 2025, sarà in diretta assieme ai suoi fedeli ascoltatori. Le nostre dirette partiranno dalle 14, con Chiara Bevilacqua e Anna Dini che condurranno per due prima che subentrino Ludovico Mauro e Lorenzo Della Giovampaola, col "Viola Weekend" in programma dalle 16 alle 18. A seguire, chiude il palinsesto "Domenica Viola", con Andrea Bruno Savelli e i suoi ospiti. Per interagire con noi è possibile mandare messaggi o note audio su WhatsApp al 3487513933, mentre per intervenire in diretta il numero da chiamare è lo 0557711171. Vi ricordiamo che potrete anche seguirci in tv, sul canale 92 del digitale terrestre!

CLICCA QUI PER ASCOLTARCI