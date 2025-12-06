RFV Calamai: "Con questi giocatori non ti salvi. A gennaio vanno cambiati tutti"

vedi letture

Luca Calamai ha parlato così a Radio FirenzeViola nel corso del post partita della sfida persa dalla Fiorentina per 3-1 a Sassuolo: "Il problema qui è che c'è un qualcosa che io non ricordo di aver mai visto. Una disfatta così non era prevedibili. Abbiamo prima pensato che il problema era l'allenatore, poi che fosse psicologico e dei giocatori. Il fatto è che i calciatori sono scarsi non confusi. Il patto con i tifosi pensavamo servisse. Io oggi penso a chi è andata a Reggio Emilia derisa da una prestazione indecorosa. Si deve andare sull'unico punto su cui siamo andati molto soft. Il problema è la società. Se Commisso tiene ancora la Fiorentina deve ingaggiare un manager importante e chidergli di cambiare a gennaio dieci giocatori per salvare questa Fiorentina. Patti con i giocatori e cambi di modulo sono tutte cose inutili. Vanno cambiati undici giocatori e non possono farlo nè Ferrari nè Goretti, fossi Commisso andrei da Galliani e gli direi di venire qui e di cacciare tutti mettendo in campo dal 2 gennaio un'altra squadra. Con questa intanto non ti salvi. La speranza è rifare la Fiorentina, magari non ci salveremo ma così siamo certi di non farlo".

Ascolta il podcast per l'intervista completa.