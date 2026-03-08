RFV Taibi celebra la "sua" Pistoiese: "Bravi! De Gea? È l'ultimo dei problemi per la Fiorentina"

Intervenuto su Radio Firenzeviola all'indomani della vittoria della Coppa Italia di Serie D, il direttore sportivo della Pistoiese ed ex portiere Massimo Taibi ha celebrato così il trionfo: "Ieri non sembrava una finale di Serie C perché c'erano quasi 8mila persone. Una partita giocata veramente bene sia all'andata che al ritorno, bravi i ragazzi e al mister a meritarsi questa coppa. Questa vittoria intanto ci dà punteggio per la promozione, poi vincere un trofeo è veramente bello. E pensare che solo qualche mese fa non avevamo nulla, dimostra il bel lavoro che sta facendo la società".

Come mai avete scelto Lucarelli?

"Cristiano aveva fatto belle esperienze e quando siamo stati costretti a cambiare allenatore abbiamo scelto lui che ha dato una grande forza alla squadra, facendo capire che non c'è niente di difficile. Se si vuole si raggiungono gli obiettivi lottando assieme. Quando è arrivato eravamo a 8 punti dalla vetta, oggi siamo a due punti avendo anche vinto la coppa".

Lecce-Cremonese decisiva per la salvezza?

"Da ora in poi ogni partita vale doppio. Se dovesse vincere, il Lecce inguaierebbe e non poco la Cremonese che si è fermata da diversi mesi".

La Fiorentina invece affronta il Parma.

"La Fiorentina è inciampata in un un'annata incredibile. Sembrava spacciata ma ora si è un po' rialzata. Alla fine è un campionato altalenante, c'è tutto il tempo per recuperare ma non sarà facile tirarsi su soprattutto se sei finito là sotto".

Che ne pensa del rendimento di De Gea?

"L'anno scorso parava l'impossibile, quest'anno è stato risucchiato in una stagione pessima. Ma secondo me l'ultimo dei problemi che ha la Fiorentina è il portiere..."

