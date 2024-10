STRINGARA A RFV, I viola ora mostrano un'identità

L'allenatore Paolo Stringara, ex centrocampista di Bologna e Inter tra le altre, è stato ospite negli studi di Radio FirenzeViola per "Viola Amore Mio": "L'avventura di Palladino a Firenze era nata con qualche problemino, ma adesso sta dando i suoi frutti e sta andando molto bene. E' anche un bel vedere. Il calcio, oltre al discorso tecnico-tattico, deve regalare anche emozioni".

La Fiorentina gioca bene?

"Sì, è piacevole da vedere. I viola non sono uno di questi casi. Insieme all'Atalanta è una delle realtà più piacevoli da vedere nel nostro campionato".

La preparazione estiva ha avuto un peso?

"Entrare in una situazione come quella di Firenze non è semplice. Un allenatore deve conquistarsi la credibilità in primis suoi giocatori e poi sulla piazza. I risultati ti aiutano, il resto viene di conseguenza. Per me la Fiorentina può pensare in grande".

Come si distingue una squadra forte?

"Una squadra è forte non per l'organico, bensì se dimostra di avere un'idea di gioco. In questo momento la Fiorentina lo sta facendo e può diventare un problema per tutte le squadre. Ci sono dei momenti in cui tutto va bene o tutto va male. La Viola ha iniziato in maniera prudente, era fisiologico, ma ora ha ingranato la marcia".

