RFV Stefano Fiorini: "Kean, caso analogo con Gudmundsson: ecco cosa può succedere"

vedi letture

Stefano Fiorini, preparatore atletico e tifoso viola, è intervenuto ai microfoni di RadioFirenzeViola analizzando la forma fisica della Fiorentina una volta arrivati alla seconda sosta: "Le soste sono noiose perchè la Nazionale appassiona meno del passato e le partite vengono giocate di lunedì, martedì e venerdì. Senza le partite del fine settimana non è più la stessa cosa. Venendo alla Fiorentina oggi non si può parlare di forma fisica di una squadra ma bisogna gardare ai singoli giocatori, alla loro forma e benessere. Per quanto riguarda la squadra, credo che rifletta quella che è la richiesta dell'allenatore. Se chiede dei ritmi compassati la squadra avrà quei ritmi in partita, e così anche se chiede massimo ritmo. Diventa difficile dire se quello che si esprime la domenica sia a causa di un calciatore che non ha raggiunto la sua massima condizione o se sono le richieste dell'allenatore".

Lei che idea si è fatto per quelle che sono le caratteristiche della squadra?

"La squadra credo che esprima il calcio che vorrebbe fargli esprimere Pioli, ovvero un calcio pensato per dominare la partita, fatto di passaggi e possesso palla, con poche verticalizzazioni e accellerazioni. Per la costruzione della squadra l'unico infatti potrebbe essere Dodo. Per quato riguarda la condizione fisica dl singolo e di conseguenza della squadra sia un discorso da approfondire perchè il calcio e la sua organizzazione è cambata".

Cosa ne pensa dei due giorni di riposo dati alla squadra?

"Il riposo fa parte dell'allenamento, l'alternanza di carico e scarico fa parte di un programma di allenamento".

Che ne pensa dell'infortunio di Kean?

"Questi tipi di infortuni dipendono dall'evoluzione, se la caviglia si è gonfiata, se è dolente. Non essendoci danni si tratta di un recupero dall'edema locale, dal dolore e dalla sua sopportazione. Un caso analogo è stato vissuto con Gud".