SPECIALE A RFV, Parisi a destra mi ha convinto. Nico...

Luca Speciale a Radio Firenze Viola

Intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, il noto giornalista, Luca Speciale, ha commentato così la sconfitta di lunedì sera contro la Lazio. Queste le sue parole:

Come ha vissuto la sconfitta con la Lazio?

"Male, non avevo voglia di parlarne. La Fiorentina meritava almeno un punto. La differenza l'hanno fatta alcuni limiti della Viola e i cambi; quelli della Lazio hanno inciso tutti. Noi abbiamo consegnato a loro il centrocampo con dei cambi discutibili. Parisi a destra mi ha convinto più di tutti, ha fatto una partita molto convincente. Nico mi è sembrato più sacrificato invece. Il tipo di partita ha soffocato un po' la qualità dei giocatori. Nico e Bonaventura non mi sono piaciuti. Mettendo Nzola e Mandragora, abbassi molto la qualità della squadra. La Fiorentina poi è riuscita a riaffacciarsi in attacco, con l'occasione di Maxime, che non è riuscito a calciare benissimo. La Fiorentina è Terracciano dipendente, deve andare avanti con lui, anche perché non ci sono alternative valide".

Prosegue: "Duncan non è rientrato nel secondo tempo, per paura di restare in inferiorità numerica, visto il cartellino rimediato nella prima frazione, ma i cambi della Fiorentina, non hanno portato a niente, anzi, hanno tolto qualcosa. Beltran ha bisogno di minutaggio e la squadra ha bisogno di minutaggio con Beltran. La Fiorentina ha provato uno dei rari lanci della gestione Italiano nell'occasione del gol di Beltran, fregando gli avversari, lui si è fatto trovare prontissimo. Ha messo in difficoltà la difesa della Lazio".

