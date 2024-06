SPECIALE A RFV, Commisso deve far valere l'ambizione

Luca Speciale, voce di TgLa7, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione 'Palla al centro':

Beltran e Lucca sono da Europa League? Sul centrocampo giusto tenere Amrabat?

"Non puoi pensare che questi giocatori ti portino in Europa League. Si può fare scommessa su Castrovilli e ripartire dalla certezza di Bonaventura, ma non credo che Amrabat faccia al caso della Fiorentina perché non c'è la volontà del giocatore".

Ipotesi Depay per l'attacco

"Un nome decisamente più ambizioso e la Fiorentina deve esserlo in quel ruolo. Forse non è una prima punta, ma sicuramente è un giocatore interessante e molto tecnico"

Sulle ambizioni della società:

"Oggi Gentiloni parlando dei conti italiani, tra spendere con cautela e l'austerità c'è differenza. Vorrei che la Fiorentina faccia questo tipo di ragionamento, va fatta valere l'ambizione. Non puoi sempre avere due soluzioni costosissime in ogni ruolo, però dovrebbe spendere i soldi in maniera migliore. La Roma che ha il bilancio in negativo per l'attacco si fa il nome di Morata. Secondo me i viola potrebbero aggredire questo tipo di nomi. Se tutto ciò non avviene, secondo me non ha una prospettiva ambiziosa".

ASCOLTA LA VERSIONE INTEGRALE DEL PODCAST