SPECIALE A RFV, Biraghi è un grande capitano e calciatore

Luca Speciale, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Firenzeviola, durante la trasmissione "Palla al Centro" ha parlato del finale di stagione rovente della Fiorentina e dell'amara sconfitta subita in Coppa Italia: "La Fiorentina di Italiano ha sempre deciso di prendersi dei rischi in difesa e purtroppo ne abbiamo pagato le conseguenze. Complessivamente comunque sono soddisfatto, perché temevo una sconfitta più pesante. Le due finali di quest'anno serviranno per un'ulteriore crescita della squadra e dello stesso ambiente".

Sull'impostazione di Italiano e la crescita dei calciatori: "Uno su tutti, Biraghi che è migliorato tantissimo, merito dell'allenatore senza dubbio. I numeri sono a favore di Biraghi, è il secondo calciatore in Europa per occasioni create, i numeri parlano chiaro, difatti mi sono sempre tenuto alla larga dalle critiche rivolte al nostro capitano. A volte l'approccio di Italiano e della squadra è troppo spregiudicato e coraggioso, manca la gestione di certe situazioni. La sconfitta in Coppa Italia servirà per crescere, ricordo che la Fiorentina ha perso contro la finalista di Champions, nonostante abbia cercato di agguantare il pareggio fino all'ultimo".

Che idea si è fatto sulla partita di domani? "Io la vivo come un derby, ma la Roma si appresta a disputare la finale di Europa League tra pochi giorni, quindi immagino sarà già con la testa proiettata a Budapest".