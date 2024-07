SOTTILI A RFV: "Colpani? Quando un tecnico vuole un giocatore, per la società è sempre garanzia"

FirenzeViola.it

© foto di Giuseppe Scialla

Stefano Sottili, ex viola e attuale allenatore, in diretta su Radio FirenzeViola ha parlato così delle principali tematiche di casa Fiorentina: "Sicuramente Palladino non sarà contento di aver intrapreso questo percorso con ancora diversi giocatori da prendere. Questo è evidente, la dirigenza dovrò fargli avere il prima possibile i tasselli mancanti. Se arriva Colpani è tutto accelerato, ma se arriva uno straniero che non conosce l'allenatore e nemmeno i suoi compagni, tutto è più complicato. Anche perché l'inizio del campionato è vicino".

Palladino sta spingendo per avere Colpani.

"Quando gli allenatori vogliono un giocatore, per la società è sempre una garanzia. A livello tecnico e soprattutto di spessore umano, di professionalità. Perché quando un tecnico si espone su un ragazzo che ha già avuto, lo fa perché ha totale fiducia in lui. Vuol dire che ci sono delle qualità umane che elevano il tutto".

ASCOLTA IL PODCAST PER L'INTERVENTO INTERO