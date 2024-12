SONETTI A RFV, I gol di ieri dovuti alla "digestione"

FirenzeViola.it

L'ex allenatore Nedo Sonetti è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante "Viola Amore Mio", parlando così dell'eliminazione della Fiorentina dalla Coppa Italia: "l'Empoli ha dimostrato di essere una squadra interessante, soprattutto per i giovani che hanno caratteristiche importanti anche per il futuro dell'Italia. Dire che ieri la Fiorentina ha avuto dei problemi è forse un giudizio anche troppo pesante, tenendo di conto che questi ragazzi sono scesi in campo solo tre giorni dopo quello che è successo a Bove."

Lei lo faceva il turnover del portiere come si fa oggi?

"Oggigiorno si creano situazioni sempre particolari e si crea un gran caos. Quando allenavo io non si creavano queste situazioni. Se l'allenatore fa questo turnover avrà le sue ragioni. Questa sconfitta non va addebitata a Terracciano, perché è stata una partita persa ai rigori."

I gol che ha incassato la Fiorentina sono dovuti alla gestione del pallone...

"Forse è meglio dire "digestione" del pallone. Il portiere viene chiamato troppo in causa e gioca troppo con i piedi, non esiste. Nel momento in cui si deve fare un'analisi proiettata anche al futuro bisogna dire che non si può continuare a giocare così."

