SIND. S. PIERO A RFV, Ritiro in Mugello? Vedremo

Il sindaco di San Piero e Scarperia Federico Ignesti, presente a Moena per il ritiro della Fiorentina, si è intrattenuto a Radio FirenzeViola: “È la prima volta per me qui, avevo programmato col sindaco Casini di venire qui vedere e testimoniare la grande partecipazione di pubblico e fiducia per quello che sta facendo la società”.

Anche in Mugello sono giorni infuocati…

“Sì, infatti siamo venuti qui, ma è anche l’occasione per vedere come si è venuto il ritiro. Poi chi lo sa, con i calendari che dall’anno prossimo torneranno più normali, che la Fiorentina non voglia accennare a una discussione con noi. Ne parlammo col direttore Barone quando a marzo visitammo con gli altri sindaci il centro sportivo, poi ovviamente bisognerà capire se le strutture saranno di soddisfazione per la società. Dal 2011 molti interventi sono stati fatti sia a San Piero a Sieve che a Borgo San Lorenzo, quindi anche con i contributi regionali, l’accesso ai bandi e il PNRR, vedremo delle strutture più efficienti e competitive. Vedremo quali saranno le prospettive dell’anno prossimo”.

Il Mugello spera di riavere la Fiorentina o la sua presenza ci vuol far capire che qualcosa c’è già?

“No, io sono qui per un atto d’amore nei confronti della Fiorentina che è la squadra del cuore oltre a una realtà importante del nostro territorio. Può essere un momento di socialità per chi non può andare in vacanza un eventuale ritiro lì”.

Quindi potete coesistere con Moena?

“Sì, poi la Val di Fassa è un posto bellissimo, che testimonia grande vicinanza e accoglienza. Il ritiro in Toscana accentrerebbe di più gli appassionati locali”.

Se l’aspettava una Fiorentina così attiva sul mercato?

“Sono sempre più fiducioso quando non si fanno proclami. Questo mi sembra il lavoro dei viola, molto pratico e concreto. All’inizio sembrava ci fossero problematiche anche per Italiano, invece dalla sua firma in poi si sono aperte quelle trattative che poi in pochissimi giorni sono state chiuse. Vediamo poi cosa sarà in programma, ma penso che la società sia già pronta per le prossime settimane”.