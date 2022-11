SERENA A RFV, Domani dura per la Samp. Italiano...

Michele Serena, ex centrocampista sia della Sampdoria che della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola per commentare la gara di domani: “Sarà una gara particolare. La Fiorentina più di qualche segnale di ripresa l’ha dato, anche in Europa. Sta cercando di uscire da un periodo difficile. Sarà molto dura per la Samp, ci vorrà tempo per Stankovic per poter fare bene. La Fiorentina sta risalendo la classifica, mentre per i doriani sarà una lotta continua contro le squadre dei bassifondi”.

Su Italiano: “L’opinione su Italiano non la cambio, lo considero un ottimo allenatore. La problematica è che la Fiorentina non giocava le coppe da tanti anni, ed è una cosa difficile da gestire sotto tutti i punti di vista. Ma Italiano ha dimostrato grande intelligenza tattica anche ultimamente cambiando modulo, dicendolo un po’ sottovoce possiamo dire che la cosa stia riuscendo”.

Sulla difesa viola: “Se la Fiorentina ha avuto qualche difficoltà è perché qualcuno non ha offerto prestazioni all’altezza, a differenza dell’anno scorso. Ma penso sia stata più una questione di equilibrio di squadra: dietro c’erano troppi errori e davanti non si segnava. Spero che adesso sia stata trovata la quadra giusta per risolvere entrambi i problemi”.

Sulla gara di domani: “Il pronostico è difficile da fare, i viola hanno avuto meno tempo per preparare la gara ma non vuol dire che partirà svantaggiata. D'altra parte, la Samp deve sfruttare il proprio pubblico e giocare sempre col coltello tra i denti”.