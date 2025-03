RFV Sentite l'avvocato Mattia Alfano: "Una sanzione alla Fiorentina sarebbe insensata"

L'avvocato Mattia Alfano è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Viola Amore Mio" per parlare della coreografia fatta dai tifosi viola contro la Juventus e quali potrebbero essere le eventuali sanzioni: "Nell'ambito degli stadi ci deve essere un grado di tolleranza maggiore, il giudice sportivo deve valutare quella che è la pericolosità di queste manifestazioni o striscioni. In questo caso valutando che i tifosi della Juventus non erano presenti quindi non c'era pericolosità. Non si può considerare una frase così di sfottò pericolosa ".

Punendo la Fiorentina cosa succederebbe?

"Sarebbe sbagliato perché sennò dovrebbero chiudere tutti li stadi, ci sono offese e offese, questi sono sfottò non da punire mentre insulti razziali o di genere sono e saranno sempre da punire perché potrebbero avere ripercussioni. Non dobbiamo pensare che gli stadi siano come i teatri, non ci sono stadi in cui non ci siano sfottò alle tifoserie avversarie".

Si aspetta una sanzione?

"No, anzi in caso arrivasse inviterei la Fiorentina a impuntarsi ed essere estremamente vigile perché anche una piccola sanzione potrebbe creare un precedente".

Come si fa a trovare un colpevole?

"Questa cosa è impensabile, tutta la curva ha accettato lo sfottò, le autorità avevano accettato la coreografia".

