SENSIBILE A RFV, Ecco il Basaksehir: e sul tifo...

Pasquale Sensibile, ex direttore sportivo del Galatasaray, ha parlato poco fa a Radio FirenzeViola dei sorteggi di Conference League, presentando così l'Istanbul Basaksehir, avversario europeo della squadra di Italiano e rivale del Gala in terra turca: "Il Basaksehir è una realtà recente, che dalla terza divisione è arrivata a vincere il titolo in pochi anni. C'è stato un grande supporto statale e anche da parte degli imprenditori. Mi fa pensare ad una realtà come quella del Chievo o del Sassuolo. C'è tanta Italia o almeno tanta Europa nella rosa, con giocatori di alto livello. Noi pareggiammo 0-0 sul loro campo e mi colpì la loro identità di gioco. Hanno un allenatore molto bravo; la piacevole sorpresa per la Fiorentina è che non ci sarà un ambiente infuocato come ci si aspetterebbe in una trasferta turca. Si andrà a giocare in uno stadio molto bello ma di sicuro è peggio andare a giocare in altri stadi in Turchia.

Il campionato turco ha grandi potenzialità ma adesso attrae giocatori che hanno già dato praticamente tutto, ci sono tanti campioni con il "sacro fuoco" spento. La qualità non si dimentica, però penso ad esempio a Mesut Ozil, che era arrivato in Turchia in pompa magna ed al Fenerbache è finito ai margini.

Il girone della Fiorentina? In Europa non ci sono partite facili, ma i viola devono essere consapevoli della loro forza. Magari può incidere un po' la disabitudine a questi palcoscenici, ma non credo che neanche le altre siano habituèe dell'Europa. Credo che se la Fiorentina possa tranquillamente arrivare prima. La Fiorentina con l'avvento di Commisso ha mostrato di avere idee e di portarle avanti con qualità e ad oggi è uno dei progetti più interessanti del calcio italiano".