SEMPLICI A RFV, Per i viola stagione più difficile

Leonardo Semplici è intervenuto a Radio FirenzeViola a margine del talk show alla Tana del Pirata a Marina di Castagneto Carducci, facendo il punto sulla nuova Fiorentina: "Sono arrivati giocatori importanti, ci sono tutte le possibilità di fare bene, già confermare quanto fatto l'anno scorso sarebbe importante".

La Fiorentina ha il problema del gol.

"Jovic è un grande giocatore, chiaro che ha bisogno di ritrovare continuità e conoscere il campionato italiano. Serviranno più gol dagli esterni, i tifosi vorrebbero tutto subito, ma servirà tempo ai nuovi per calarsi nella nuova realtà. Sicuramente l’anno scorso sono cresciuti sotto il profilo dell'esperienza".

Quanto sarà importante tenere Milenkovic?

"Milenkovic è un valore aggiunto, mi sembra che il ragazzo voglia rimanere a Firenze e quindi penso che possa essere anche il futuro capitano".

Per Italiano questa stagione sarà più difficile in A o in Europa?

"Sicuramente il fatto di doversi confermare è un aspetto importante e per lui sarà più difficile anche se la squadra è migliorata. Cercherà di portare qualcosa di nuovo, ha conosciuto piazza e giocatori, dai quali dipenderà la stagione, dalla loro voglia di confermarsi e poter provare a crescere. Non è scontato migliorarsi, sarà una questione interna al gruppo, l'esperienza in Europa penso e spero porterà risultati positivi".

In che posizione colloca la Fiorentina?

"Se la Fiorentina si confermasse come l'anno passato sarei soddisfatto, anche se mi auguro possa far meglio. Conoscendo tanti aspetti del calcio, provare a confermarsi sarà più difficile".