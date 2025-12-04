RFV Sella su Dzeko: "Bravo a ricompattare l'ambiente. Deve essere da stimolo"

Ezio Sella, ex viola, è intervenuto ha Radio FirenzeViola nel corso di "Viola amore mio". Ecco le sue parole: "A Sassuolo ero vice di Malesani. Arrivammo per sostituire Di Francesco. A Gennaio arrivarono 9 giocatori. Facemmo 5 partite, 3 sconfitte e due pareggi e arrivò l'esonero".

Cosa ne pensa dell'attuale Sassuolo?

"Sta facendo un buon campionato, è una squadra costruita vene con buone individualità. E' una squadra che si salverà facilmente e che fa entrambe le fasi. Mi piace il loro spirito e atteggiamento e il fatto che non molli mai, qualunque avversario abbia di fronte. Potrà fare bene in questo campionato"

Alla Fiorentina servirebbe un giocatore alla Matic?

"E' un giocatore con grandi qualità dal punto di vista tecnico e tattico, anche se senza grande dinamicità. Anche se inserito in un gruppo come il Sassuolo con tanti giocatori giovani, che danno ritmo, hanno corsa, lui può ancora di più far valere le sue qualità".

Vista la posizione di classifica in cui oggi è la Fiorentina, la paura può influenzare i giocatori?

"Per lottare per certi obiettivi devi anche esser abituato e certi giocatori non lo sono. Ogni partita è una battaglia. Ti devi calare subito in questa realtà. Non è facile ma è la cosa più importante. Io creo che più la paura e il nervosismo, i giocatori devono lasciare da parte certi concetti e atteggiamenti e capire che ogni partita dovrà essere giocata con grande determinazione e sacrificio

Dzeko merita di giocare dal primo minuto con Sassuolo?

"E' un giocatore che ci ha messo la faccia, ha personalità e alla Fiorentina servono calciatori del genere. Il fatto che abbia ricomposto questa rottura è importante perché la Fiorentina ha bisogno dei suoi tifosi. Aver risanato questa situazione è un stimolo in più per tutti per dare ancora di più del 100%".

