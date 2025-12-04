RFV Orlando: "Sabato metterei Dzeko. In futuro farei 4-3-2-1 con Gud e Fazzini"

Massimo Orlando, ex viola e opinionista di Radio FirenzeViola, ha parlato così del possibile cambio di modulo a cui potrebbe andare in corso la Fiorentina nel corso di "Viola Amore Mio". Ecco le sue parole: "Finalmente siamo arrivati al momento del cambio del modulo. Insistere ancora avrebbe voluto dire farsi del male. Capisco il fatto che abbia continuato ad usarlo per non mettere ancora di più in confusione i giocatori ma il 3-5-2 non ha dato risultati, la squadra è fragile, non produce, fa solo lanci lunghi e quando si difende va in difficoltà. E' un cambio dovuto, poi non è che le cose cambieranno se non cambiano i giocatori".

Si parla di un 4-3-1-2 con Gud alle spalle di Piccoli e Kean. Le piacerebbe?

"E' una soluzione che mi piace. Tutti dicono che sarebbe meglio non prenderle tanto prima o poi un gol si fa. La Fiorentina, a parte Bergamo, dove c'è stata tanta sfortuna, non ha mai avuto la qualità per fare i gol anche se è vero che è meglio non prenderli. Nel 3-5-2 servono gli esterni e ora nè Dodo, nè Gosens stano rendendo. Allora avere un trequartista e due punte è più corretto a patto però che Gud e gli attaccanti non pensino solo agli ultimi 30 metri ma anche alla difesa. Sono fiducioso ma spero in un cambio della prestazione da parte dei giocatori, che ancora ho visto con la faccia impaurita".

Chi dovrebbe affiancare Kean in attacco? A centrocampo è giusto insistere su Fagioli?

"Fagioli non lo si può tanto giudicare contro l'Atalanta perché De Roon lo seguiva a uomo ovunque andasse. Io dico che più che 4-3-1-2 farei 4-3-2-1, con Gud e Fazzini dietro al solo Kean. Purtroppo Fazzini non è disponibile ma mi piacerebbe avere due trequartisti per creare più qualità tra le linee. Col Sassuolo spero giochi Dzeko non perché ho qualcosa contro Piccoli ma perché la responsabilità che sente e il confronto che ha avuto, potrebbe portarlo ad entrare in condizione. Per questo mi piacerebbe vederlo in campo. Appena le cose migliorano però vorrei vedere due trequartisti e una punta".

