RFV Sabatini sull'appello di Dzeko: "I giocatori trascinano i tifosi non il contrario"

Sandro Sabatini, giornalista di Sport Mediaset, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "I tempi supplementari" parlando delle sue impressioni sul momento e sulle ultime prestazioni della Fiorentina: "Ora basiamoci sulla partita con l'Atalanta. Visto come ha giocato il Genoa in Coppa Italia, la Fioentina ha fatto una figura migliore. Ho avuto modo di vedere il Sassuolo a Como e non mi ha convinto, ma la Fiorentina è capace di farsi dl male da sola, perché gioca con la paura. Fagioli, che è un giocatore che a me piace, ha il suo talento intrappolato dalla paura, per un paio di mesi ha giocato bene e poi è finito sempre in prima pagina per le questioni che conosciamo, ma non era l'unico indagato, però in cpertina sui giornalia andava sempre lui. Il valore di Fagioli è quello che abbiamo visto a Firenze tra febbraio e marzo".

Vede i segnali di una stagione maledetta?

"Sì i segnali ci sono. La volta in cui è retrocessa la Fiorentina aveva una squadra fortissima, che poteva lottare anche per lo Scudetto. Al di là della storia, il '93 è diverso dal 2025. L'unica costante di questa storia è il pubblico, che ora è cresciuto. La trubuna ora borbotta anche nell'intervallo".

Cosa pensa della megafonata di Dzeko?

"Io sono d'accordo con Dzeko, che chiede aiuto con il megafono. Sono appelli che sono giusti, ma sono i giocatori che trascinano i tifosi non il contrario. Dzeko ha giocato a San Siro e lì se sbagli uno stop c'è subito chi fschia. Poi a parlare sono andati Vanoli e Dzeko, che sono arrivati adesso, quindi ho l'impressione che non ci sia personalità. Che non passi che la Fiorenitna ha 6 punti per colpa dei tifosi".

