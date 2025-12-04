Radio FirenzeViola: ora "Nel nido della rondine" poi "L'altra metà della Viola"

Radio FirenzeViola: ora "Nel nido della rondine" poi "L'altra metà della Viola"
Oggi alle 19:02
di Redazione FV

Prosegue fino alle 21.30 la programmazione in diretta di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Dalle 19:00 alle 20:00 arriva "Nel nido della rondine" a cura della Rondinella calcio, e poi la nuova trasmissione sul calcio femminile, "L'altra metà della Viola", condotta da Claudia Marrone che avrà ospite in studio la calciatrice della Fiorentina Femminile Emma Severini. Infine dalle 21:00 alle 21:30 "Extra Viola", il format in collaborazione con RTV38. 

